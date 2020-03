Calciomercato Juventus, c’è il Real per il ‘nuovo’ Cristiano Ronaldo

La Juventus continua ad inseguire un attaccante dello United, ma su di lui spunta l’interesse del Real Madrid che vorrebbe farne il nuovo Ronaldo

La Juventus continua ad essere sempre attiva nel calciomercato e Fabio Paratici, come già anticipato, avrebbe messo gli occhi su un calciatore del Manchester United, Marcus Rashford. Ma i bianconeri sembrerebbero non essere gli unici interessati al calciatore. Infatti l’attaccante inglese sembrerebbe essere finito nel mirino del Real Madrid, che starebbe cercando un attaccante per il post Benzema e vorrebbero fare un colpo in stile Cristiano Ronaldo. L’attaccante dello United al momento è ai box per un infortunio che potrebbe fargli saltare anche Euro 2020, ma il suo valore rimane invariato, ovvero circa 120 milioni di euro. I blancos vorrebbero attendere di vedere come evolverà il recupero del giocatore, ma sarebbero pronti ad investire su di lui. Concorrenza quindi per la Juventus per il ‘nuovo’ CR7.

