Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo in difesa | Servono 30 milioni

Sarà un’estate davvero bollente con numerosi e inaspettati colpi di scena: in caso di mancato riscatto, Juventus e Inter potrebbero affondare il colpo decisivo

Protagoniste sul terreno di gioco, ma soprattutto sul fronte calciomercato. In estate Juventus e Inter si daranno dura battaglia per acquisti e cessioni eccellenti per rinforzare la rosa a disposizione. Il club bianconero e quello nerazzurro cercheranno così di avere la meglio guardandosi intorno e provando l’offensiva decisiva per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter | Kane ha deciso

Calciomercato Inter e Juventus, Smalling nel mirino: riscatto incerto della Roma

Chris Smalling è diventato uno dei punti fermi della Roma targata Fonseca. Arrivato in prestito dal Manchester United, come svelato dal portale metro.co.uk lo stesso club inglese avrebbe fissato il prezzo del possibile riscatto a 30 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dalla società capitolina. La richiesta aumentata da parte dei Red Devils potrebbe portare la stessa Roma a non investire sull’esperto centrale inglese.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, allarme Coronavirus | Il campionato può saltare!

Così in caso di mancato riscatto Juventus e Inter potrebbero pensare a lui per rinforzare il reparto difensivo con un acquisto di spessore. Con Skriniar dell’Inter nel mirino delle big d’Europa e con Chiellini, tornato da poco tempo a disposizione di Sarri, i due top club italiani sarebbero sempre alla ricerca di profili di livello per aumentare il tasso tecnico e di esperienza. La volontà della Roma resta quello di trattenerlo a tutti i costi, ma a determinate cifre diventa davvero impossibile.

Ora la palla passerà nuovamente al Manchester United, che dovrà gestire al meglio la situazione per accontentare tutte le parti coinvolte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | L’idea non tramonta

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo 9 | C’è l’apertura