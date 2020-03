Calciomercato Juventus, ecco il nuovo 9 | C’è l’apertura

L’attaccante di Premier League non sta trovando il giusto spazio, il suo club apre ad un’eventuale cessione. La Juventus prepara il colpo estivo

La Juventus non vive una situazione semplice per via dei brutti risultati degli ultimi due mesi e tutti gli elementi dei bianconeri sono in discussione. Il ko di Lione ha fatto male alla dirigenza bianconera e può rappresentare un allarme per il prosieguo della stagione. Il centrocampo è finito nel mirino della critica, ma non è l’unico reparto in cui ci si attendono novità nella prossima estate. L’attacco sta rendendo al meglio grazie alla presenza di Cristiano Ronaldo e Dybala, mentre Higuain sembrerebbe essere in fase calante rispetto a inizio stagione. La sua età porta inevitabilmente a delle riflessioni per il futuro, Fabio Paratici sarebbe al lavoro per ringiovanire il reparto offensivo.

Gabriel Jesus, il City apre alla cessione: la Juventus ci pensa

In caso di addio del ‘Pipita’, un calciatore che potrebbe fare al caso dei bianconeri potrebbe essere Gabriel Jesus, così come riportato da ‘Metro’. Il brasiliano ha 22 anni e ha bisogno di giocare per continuare a crescere, ma l’ottimo rendimento di Sergio Aguero toglie tanto spazio all’attaccante classe 1997. Al momento il prezzo del brasiliano oscillerebbe tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Per questo il Manchester City potrebbe pensare a una cessione già nella prossima estate. Pep Guardiola vorrebbe trattenere il brasiliano come vice del ‘Kun’ fino alla fine della prossima stagione, ma sembrerebbe intenzionato a non opporsi nel caso in cui ci sia la volontà di andar via.

Dunque, se Gabriel Jesus dovesse decidere di salutare per trovare più spazio, i Citizens potrebbero accontentarlo senza creare problemi. La Juventus segue con attenzione la situazione per farsi trovare pronta.

