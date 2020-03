Calciomercato Inter, primo ‘no’ al Barcellona | Fissato il prezzo per il big

Calciomercato Inter, primo ‘no’ al Barcellona | Fissato il prezzo per il...

L’Inter valuta le prime offerte per la cessione del big in attacco. C’è una prima richiesta dei nerazzurri nei confronti del Barcellona

Il futuro di Lautaro Martinez è tutt’altro che deciso. Il calciatore argentino sta vivendo una grande stagione con la maglia dell’Inter, dimostrando di essere cresciuto molto rispetto a quando è arrivato in Serie A. Insieme a Lukaku ha formato la coppia perfetta e le sue ottime prestazioni hanno fatto alzare il suo prezzo. Ora il Barcellona ha puntato gli occhi su di lui ed è pronta a sferrare l’attacco entro quest’estate per battere la concorrenza.

Lautaro Martinez, futuro ancora in bilico: l’Inter chiede 150 milioni!

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’eventuale proposta del Barcellona di mettere sul piatto Vidal e Semedo più 60 milioni non dovrebbe essere accettata dai nerazzurri. La società di Milano, infatti, vorrebbe arrivare a una cifra di circa 150 milioni di euro. Quindi come contropartite si gradirebbe l’inserimento di giovani promettenti che potrebbero essere Todibo, Alena e Arthur.

I Blaugrana hanno dimostrato di avere un settore giovanile importante proprio a San Siro, per cui i nerazzurri potrebbero sfruttare la situazione per ottenere qualche talento importante per il futuro.

