Calciomercato Juventus, addio senza Champions | Prezzo folle!

La Juventus intende continuare il suo percorso di crescita con la possibilità di acquistare top player: senza Champions, può partire immediatamente

Non solo presente, ma soprattutto futuro. La Juventus starebbe sulle tracce dei migliori calciatori in circolazione per provare successivamente l’assalto decisivo. In estate il club bianconero ha intenzione di acquistare nuovi innesti da primissima fascia per migliorare il centrocampo e l’attacco della formazione.

Calciomercato Juventus, Kane può partire

Come svelato dal tabloid britannico Telegraph Harry Kane deciderà in estate il suo futuro pensando anche ad un possibile addio al Tottenham. Lo stesso club inglese cercherà di convincerlo per non lasciarlo partire proprio ora. Attualmente il forte centravanti inglese è ai box della frattura del tendine del ginocchio sinistro rimediato ad inizio gennaio. Dopo l’operazione, Kane rientrerà ad allenarsi a disposizione di Mourinho soltanto ad aprile per prepararsi alla grande in vista di Euro2020.

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, lo stesso attaccante del Tottenham potrebbe comunicare il suo addio: servono circa 170 milioni di euro per strapparlo al club inglese. Finora ha collezionato ben 2230 minuti con 17 gol complessivi e ben due assist vincenti ai propri compagni. Con i possibili arrivi di Higuain e Douglas Costa, il reparto offensivo della Juventus sarà da rifondare completamente.

Il futuro di Harry Kane è sempre in bilico: tutto dipenderà dai prossimi mesi con Euro2020 una vetrina fondamentale. All’età di 27 anni (li compirà a luglio) potrebbe arrivare il salto di qualità decisivo della sua carriera.

