Calciomercato Milan, Rebic-bis: i rossoneri ci riprovano | E il presidente apre

Il Milan punta il mirino su un calciatore dell’Eintracht Francoforte, su cui ci sarebbe anche l’interesse di un club di Premier: il presidente si arrende

Il futuro del Milan continua ad essere un incognita. Caos all’interno della società, con probabile rivoluzione in estate. Oltre ai dirigenti però, a giugno si dovrà pensare sopratutto ai calciatori, in entrata ed in uscita. Il mirino per il prossimo mercato estivo si sarebbe posato su un giocatore dell’Eintracht Francoforte, per il quale la dirigenza sembrerebbe essersi ormai rassegnata.

Calciomercato Milan, concorrenza per Kostic: la dirigenza si arrende

Si iniziano già a delineare i piani per la prossima sessione di calciomercato estiva. Il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi sul giocatore dell’Eintracht Francoforte, Filip Kostic. Sull’ala del club tedesco ci sarebbe anche la concorrenza del Crystal Palace, che vorrebbe prendere il calciatore serbo come erede del partente Zaha. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild‘, Wolfgang Steubing, direttore del comitato direttivo del club tedesco, avrebbe dichiarato che non crede che riusciranno a tenere il giocatore anche per la prossima stagione. Senza contare che Milan e Eintracht Francoforte hanno già parecchio da discutere, visto lo scambio di prestiti biennale della scorsa estate tra André Silva e Ante Rebic. Il croato sta cambiando la stagione dei rossoneri insieme a Ibrahimovic mentre il portoghese sta facendo il suo in Germania. Non è da escludere che anche Kostic possa rientrare in un nuovo maxi-discorso che porterebbe a (ri)discutere i club già tra pochi mesi.

Parole di rassegnazione quelle del dirigente tedesco, il prezzo del giocatore serbo si aggirerebbe intorno ai 38 milioni di euro. Per arrivare al giocatore però bisognerà superare la forte concorrenza del club della Premier e non solo, perché il calciatore fa gola a molte squadre. Vedremo se i rossoneri riusciranno ad anticipare la concorrenza ed assicurarsi una nuova ala sulla fascia per la prossima stagione.

