Calciomercato Inter e Milan, il retroscena | ‘C’è stato qualcosa’

Spunta un retroscena di mercato tra Inter e Milan per un centrocampista. Le squadre hanno duellato per strappare un centrocampista di Serie A a gennaio

È stato un mercato di gennaio movimentato per Inter e Milan. I nerazzurri sono riusciti a chiudere operazioni importanti come Ashley Young e soprattutto Christian Eriksen. Per i rossoneri l’unico acquisto di rilievo è stato Zlatan Ibrahimovic, che in queste prime settimane è riuscito a dare una svolta alla compagine allenata da mister Pioli. Inoltre le due società avrebbero tentato entrambe a strappare un centrocampista dall’Udinese. Parliamo di Rodrigo De Paul, che sta vivendo una buona stagione a livello personale: per ora ha raggiunto le 5 reti, con questa media potrebbe replicare o addirittura superare i 9 gol realizzati nella scorsa stagione.

Calciomercato Inter e Milan, spunta il retroscena per il centrocampo: cercato De Paul

L’ottimo rendimento del centrocampista argentino ha attirato le attenzioni dei club più importanti, ma il calciatore ha deciso di non cambiare maglia. A riportarlo è lui stesso attraverso un’intervista ai microfoni di Tyc Sports: “A dicembre e gennaio c’è stato qualcosa ma ho preferito restare all’Udinese. A giugno si vedrà“, ha dichiarato il classe 1994.

De Paul non esclude nulla sul futuro, magari potrebbe esserci un assalto più deciso da parte di entrambe le milanesi, o almeno solo una delle due. Sicuramente un centrocampista con queste caratteristiche verrebbe apprezzato da tante società, e viste le ottime prestazioni è probabile che decida di andar via dall’Udinese dopo una stagione in lotta per la salvezza.

L’ex Valencia potrebbe mettersi in gioco in una squadra importante per provare a dimostrare che è all’altezza delle big.

