Coppa Italia, Napoli-Inter: la decisione UFFICIALE

Nelle ultime ore era giunta la voce riguardo il possibile rinvio della sfida tra Napoli e Inter. Ora c’è l’ufficialità: slitta la seconda gara di Coppa Italia

L’Italia vive una situazione molto delicata a causa del coronavirus, che ormai sta coinvolgendo tutte le regioni del paese. Ogni giorno si studia l’evolversi della situazione e si prendono eventuali provvedimenti per prevenire il contagio. Anche lo sport sta provando ad adattarsi a questa situazione e tanti eventi in programma in questi giorni stanno subendo delle variazioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Rangnick e beffa alla Juventus | I dettagli

Nell’ultimo weekend sono state rinviate ben 6 gare di Serie A e si valuta anche una decisione ancor più ampia, ovvero quella di sospendere lo sport per un mese. Nonostante ciò, le polemiche non sono mancate in questi giorni ma probabilmente al momento sembrerebbe difficile trovare una decisione che metta d’accordo tutti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio senza Champions | Prezzo folle!

Coppa Italia, l’emergenza coronavirus colpisce la Coppa Italia: rinviata anche Napoli-Inter

La notizia era ormai nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità. La gara tra Napoli e Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e inizialmente in programma per domani sera allo stadio “San Paolo”, è stata rinviata a data da destinarsi. Il provvedimento è stato deciso dal Prefetto di Napoli, è la seconda gara di questa competizione che viene spostata dopo Juventus–Milan.

A questo punto sembrerebbero inevitabili i dubbi sulle prossime giornate di Serie A. La situazione si fa sempre più delicata e, se non si riesce a giocare oggi, difficile dire con certezza che lo si farà nel prossimo weekend. L’ipotesi porte chiuse resta sempre possibile, ma ancora non ci sono notizie in merito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, il retroscena | ‘C’è stato qualcosa’

Calciomercato Inter, primo ‘no’ al Barcellona | Fissato il prezzo per il big