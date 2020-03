Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | L’idea non tramonta

Nel prossimo mercato estivo la Juventus potrebbe rinnovare il centrocampo. In entrata è sempre viva la pista che conduce a uno dei grandi talenti del calcio italiano

Da Pjanic a Rabiot passando per Ramsey e Matuidi fino a Bernardeschi, tutto o quasi il centrocampo della Juventus è in forte discussione e questo apre alla possibilità di un grande rinnovamento dell’intero reparto nel prossimo calciomercato estivo. Coi soldi delle cessioni, il CFO bianconero Fabio Paratici potrebbe piazzare uno-due colpi di assoluto rilievo, magari proprio in Serie A dove sono sempre ‘calde’ almeno due piste.

Calciomercato Juventus, colpo nella Capitale: tutti i dettagli

La prima pista, ma non in ordine di importanza, è quella che conduce a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è un obiettivo fin dai tempi di Marotta, che con l’Inter rappresenta proprio il rivale italiano nella corsa al cartellino del classe ’95 nativo di Lleida che il presidente biancoceleste Lotito valuta non meno di 70-80 milioni di euro. La seconda, invece, porta dritto sull’altra sponda della Capitale, in casa della Roma. Il riferimento è ovviamente a Nicolò Zaniolo, fantasista giallorosso sempre in cima ai pensieri della Juve e che purtroppo sarà costretto a saltare l’Europeo di giugno a causa dell’operazione al legamento crociato (anteriore del ginocchio destro) andato ko proprio nel match contro la squadra di Sarri dello scorso gennaio. “Il recupero procede molte bene – ha detto il papà del ventenne ex Inter ai microfoni di ‘Rete Sport’ – Non ha preso benissimo la possibilità di non andare all’Europeo, ma adesso il suo pensiero è tornare sui livelli di prima. Credo che ci vorrà un anno per rivedere il vero Nicolò”.

Nonostante il grave infortunio, la Juventus è ancora propensa a prendersi Zaniolo. La nuova proprietà targata Friedkin vuole trattenerlo, è uno dei pochi big che punta a blindare, ma in caso di mancata qualificazione alla Champions sarà costretta a fare dei sacrifici. Tra questi, purtroppo per i tifosi giallorossi, potrebbe rientrare la cessione di Zaniolo. Eventualmente possibile base d’asta sui 60 milioni di euro.

