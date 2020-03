Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Neymar | Paratici avvertito

Neymar ha manifestato la voglia di lasciare il PSG: per lui c’è stato un ritorno di fiamma, con la Juventus ad osservare



Neymar ha da tempo manifestato il desiderio di tornare a giocare al Barcellona in Liga, soprattutto dopo che il rapporto con Leonardo sembra essersi ormai incrinato. Il fuoriclasse brasiliano si era già scontrato con il ds del PSG in estate quando ribadì più volte di non voler negoziare il suo passaggio ai blaugrana. Il confronto tra i due si è ripetuto ultimamente quando l’attaccante ha sparato a zero contro la società parigina. Il motivo del conflitto sarebbe stato l’accusa da parte del giocatore nei confronti del club per non avergli permesso di giocare a causa di un presunto scarso stato di forma. Stando alle dichiarazioni di Neymar, lui si sarebbe sentito pronto per scendere in campo contro il Dortmund nell’andata degli ottavi di Champions League, per poi imbattersi nella decisione contraria del tecnico Tuchel.

Calciomercato, Neymar: probabilmente sarà Barcellona in estate

Secondo El Mundo Deportivo, il conflitto tra Neymar e Leonardo sembra essere ormai diventato insostenibile. Ragion per cui la tensione tra i due sembra ricadere negativamente anche sullo spogliatoio. Pertanto, il fuoriclasse brasiliano e il PSG con molta probabilità si separeranno in estate, con il ds della società parigina che lo costringerà alla partenza. Però, non tutto il male viene per nuocere, l’attaccante aveva già manifestato la voglia di far ritorno al Barcellona in estate.

E in tutto questo la Juventus osserva interessata, con il sogno di un colpaccio storico sempre presente nella testa di Paratici e degli altri dirigenti.

