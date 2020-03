Calciomercato Milan, Thiago Silva pronto a lasciare il PSG: ha un sogno!

Thiago Silva va in scadenza a giugno con il PSG ed il Milan potrebbe provare il clamoroso ritorno: il brasiliano intanto svela la sua destinazione preferita.

Il Milan non è mai più riuscito a sostituire Thiago Silva nel cuore dei tifosi, oltre che al centro della difesa, dopo il trasferimento del brasiliano al PSG nell’estate del 2012. L’ex difensore del Fluminense in rossonero è cresciuto moltissimo, diventando uno dei migliori interpreti del ruolo a livello globale. A Parigi Thiago Silva ha vinto tutto entro i confini francesi, ma non è mai riuscito a sollevare nessun trofeo europeo. Il Milan, invece, senza il brasiliano non è più riuscito a competere per il campionato italiano e ora sogna il clamoroso ritorno. Il contratto di Thiago Silva con il PSG va in scadenza in estate e, a 35 anni, il brasiliano sembra essere intenzionato a cambiare aria.

Calciomercato Milan, concorrenza per Thiago Silva | Ci sono anche Juventus e Messi

Thiago Silva, nonostante l’età avanzata, rimane un difensore molto gradito fra le grandi europee. Sul brasiliano non c’è soltanto il Milan: anche la Juventus, infatti, valuta l’acquisto a parametro zero del difensore del PSG. Thiago Silva potrebbe aiutare Matthijs de Ligt nel suo processo di crescita, valorizzando così un patrimonio dei bianconeri, e aiutare ‘Madama’ a raggiungere i propri obiettivi. Il difensore brasiliano, però, ha un sogno: come riporta ‘Mundo Deportivo’, il sogno di Thiago Silva prima di concludere la propria carriera sarebbe quello di giocare con Messi al Barcellona. La volontà del giocatore potrebbe essere un grosso ostacolo per le ambizioni di Milan e Juventus.

La possibilità di ingaggiare Thiago Silva a parametro zero fa gola a Milan e Juventus, ma la suggestione del brasiliano è di raggiungere Messi al Barcellona. Una cosa è certa: nei prossimi mesi il telefono di Thiago Silva sarà bollente.

