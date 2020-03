Calciomercato Inter e Juventus, occasione dalla Spagna | Vuole partire

Nonostante il calo evidente di quest’anno non è da escludere che l’Inter di Marotta possa avere un ritorno di fiamma per Luka Modric. Occhio anche alla Juve.

Nelle scorse sessioni di calciomercato sono state due le principali telenovelas che hanno tenuto in scacco il mondo Inter: prima quella legata a Luka Modric e poi Arturo Vidal. Alla fine però a Milano lo scorso mercato di gennaio è arrivato il talentuoso Christian Eriksen, polivalente centrocampista danese ex Tottenham che sta vivendo il suo percorso di inserimento in Serie A e negli schemi di Conte. Un calciatore piuttosto differente dagli altri due trattati in passato che quindi non dovrebbe andare ad intaccare un eventuale ritorno di fiamma. In particolar modo l’Inter potrebbe anche decidere di fare nuovamente un pensierino per Modric, vista anche la situazione contrattuale che vive a Madrid, e che potrebbe rappresentare una ghiotta chance anche per la Juventus. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter e Juventus, Modric che fatica a Madrid: ostacolo americano

Il futuro di Luka Modric continua ad essere un vero e proprio rebus e senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 potrebbe salutare Madrid la prossima estate. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’ l’exploit del giovane Valverde e la conferma ad alti livelli di Isco hanno fatto diminuire l’importanza del croato all’interno della rosa di Zidane. L’ex regista del Tottenham è stato di fatto scalzato nelle gerarchie, finendo anche in panchina nel ‘Clasico’, e avrebbe già fatto intuire di voler andare in un altro club in estate. Visti i 34 anni potrebbe essere inoltre l’ultima chance per Modric di ottenere un buon contratto.

L’Inter Miami, di David Beckham, sembra in vantaggio per ottenere i suoi servigi vista la volontà dell’ex United di portare una grande stella. Non è però da escludere che l’Inter, complice un ritorno di fiamma, possa fronteggiare la proposta degli americani andando così a potenziare il proprio centrocampo. Di un centrocampista di qualità avrebbe bisogno anche la Juventus, per cui il croato potrebbe rappresentare una giusta occasione a costi contenuti dal punto di vista del cartellino vista la situazione contrattuale con il Real Madrid. Le big italiane rimangono alla finestra ed osservano il finale di campionato di Modric nella capitale spagnola.

