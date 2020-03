Calciomercato Inter, Marotta ragiona sull’offerta | Deve dimezzarsi l’ingaggio

Marotta lavora alla prossima stagione dell’Inter e valuta un importante riscatto per Conte: il giocatore però deve dimezzarsi l’ingaggio.

Il nuovo corso dell’Inter targato Marotta è molto ambizioso. L’arrivo in estate di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra è stato un segnale chiaro: vincere. L’allenatore salentino ha subito proiettato l’Inter al top del campionato italiano, ergendosi a rivale diretta della Juventus. Adesso, in attesa di sapere quando si giocherà il ‘Derby d’Italia, l’Inter si prepara per il momento decisivo della stagione. Mentre Conte lavora sul campo, però, Marotta non perde di vista il mercato e valuta dei ragionamenti sulla rosa nerazzurra. L’arrivo di Christian Eriksen a gennaio è stato un grande colpo, un primo tassello in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Sanchez ha poco tempo per convincere Marotta

Negli ultimi giorni del mercato estivo, saltata definitivamente la trattativa per Dzeko, Marotta ha virato su Alexis Sanchez. Arrivato a Milano in prestito secco dal Manchester United, il ‘Niño Maravilla’ non è stato molto fortunato in questi primi mesi in nerazzurro. Poche presenze, tanti infortuni e appena un goal. Questo il magro bottino raccolto fino ad ora da Sanchez con la maglia dell’Inter. Il suo destino, però, non è ancora segnato: secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, infatti, Marotta sarebbe disposto a dare una possibilità all’attaccante cileno. Se in questi ultimi mesi dovesse rivelarsi una risorsa importante per il club meneghino, l’Inter potrebbe avanzare un’offerta intorno ai 20 milioni di euro allo United. Sempre secondo il quotidiano piemontese, però, Sanchez dovrebbe essere disposto a dimezzarsi lo stipendio pattuito con gli inglesi. Il cileno, infatti, dallo United percepisce uno stipendio di 12 milioni di euro annui.

Alexis Sanchez, quindi, ha a disposizione questi ultimi mesi per conquistare l’Inter. Per farlo dovrà riuscire a convincere a suon di grandi prestazioni Marotta e Conte.

