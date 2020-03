Europa League, rischio match a porte chiuse | Le ultime

L’emergenza coronavirus ha bloccato il calendario di Serie A, ma non solo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un’altra decisione importante

L’emergenza coronavirus in Italia ha messo in ginocchio anche il calcio nostrano. Dalle sfide a porte chiuse a tante partite rinviate nell’ultima giornata di campionato, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare una nuova decisione importante da parte delle a UEFA. Dopo la sfida di Europa League, Inter-Ludogorets, giocata a San Siro a porte chiuse, anche l’andata degli ottavi di finale Inter-Getafe potrebbe essere disputata nella stessa modalità.

Inter-Getafe, a breve la decisione della UEFA

La sfida di Europa League tra nerazzurri e spagnoli è in programma il 12 marzo a San Siro, ma la Lombardia continua ad essere la regione più colpita da coronavirus. Anche la gara di Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Real Madrid sarà disputata a porte chiuse senza l’accesso della stampa.

Il club spagnolo vorrebbe conoscere subito i dettagli per preparare il viaggio in Italia. Per ora nemmeno il Getafe ha voluto esprimersi sulle possibili dinamiche che andrà incontro preferendo così di aspettare la decisione ufficiale della UEFA. Il problema ci sarà anche al ritorno con un nuovo divieto dei tifosi nerazzurri che non potrebbero assistere alla sfida in Spagna.

L’Inter potrebbe così giocare un’altra gara a porte chiuse senza i propri sostenitori mettendo così a rischio la qualificazione al prossimo turno di Europa League.

