Calciomercato, il Porto cede e l’Inter compra | Rinforzo top per Conte

Così come la Juventus anche l’Inter vuole essere protagonista nella prossima sessione di mercato: possibile assalto al mediano perfetto per Conte

Ancora pochi mesi e si potrà essere protagonisti sul fronte calciomercato. In estate ci saranno nuovi ed inaspettati colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda le big d’Italia. L’Inter starebbe sempre al lavoro per monitorare la questione di giocatori funzionali all’interno del progetto tecnico di Antonio Conte. Con il Porto che dovrà mettere a segno cessioni eccellenti entro fine giugno per un valore complessivo di 100 milioni, proprio dal club lusitano potrebbe arrivare l’idea per il centrocampista funzionale all’allenatore dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE ->>> Milan, ‘pericolo’ Arsenal per il dopo Aubameyang | I dettagli

Calciomercato Inter, possibile assalto a Danilo Pereira

Accostato a gennaio al Napoli, Danilo Pereira potrebbe così rientrare nei piani di un’altra big italiana come l’Inter. Capitano del Porto, il mediano portoghese può ricoprire anche la posizione di centrale difensivo. In questa stagione ha collezionato ben 2374 minuti senza trovare la via del gol e, con i problemi economici del Porto, la sua cessione potrebbe diventare una dinamica concreta.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, ‘pericolo’ Arsenal per il dopo Aubameyang | I dettagli

Il Porto avrebbe soltanto l’80% del cartellino con una clausola di circa 60 milioni presente nel contratto. Il centrocampista portoghese, però, potrebbe partire per circa 25 milioni di euro trovando così un accordo tra i due club. Centrocampista roccioso, utile soprattutto in fase di non possesso per recuperare tanti palloni nella zona centrale del campo.

L’Inter continua a monitorare così innesti di rilievo per tornare ad essere protagonista, ancor di più, nella prossima stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, clamoroso Messi-Barcellona | Addio possibile

Calciomercato Juventus, fuori dall’Europa | Paratici fiuta l’affare