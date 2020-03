Emergenza coronavirus | Serie A, arriva proposta shock!

I continui rinvii della Federazione a causa del coronavirus potrebbero portare il campionato di Serie A ad uno scenario shock.

La Serie A sta vivendo momenti difficili. Con il Paese colpito dall’epidemia di ‘Coronavirus’ anche il campionato italiano di calcio sta subendo conseguenze notevoli. Le partite sospese iniziano ad essere molte, come le difficoltà riscontrate dalla Federazione per fissare le date dei recuperi. Proprio relativamente a questo aspetto, Mario Sconcerti delinea uno scenario da incubo. Ai microfoni di ‘Teleradiostereo’ Sconcerti ha ipotizzato una sospensione del campionato, con possibile ripresa dopo gli Europei. In questo caso il prossimo campionato di Serie A dovrebbe slittare ad ottobre, eventualità che – come ha sottolineato il giornalista Mario Sconcerti – è già accaduta altre volte. Per esempio nelle stagioni 88/89 e 2000/2001, infatti, il campionato è iniziato ad ottobre a seguito rispettivamente delle Olimpiadi di Seul e di Sidney. La ‘proposta’ di Sconcerti è pressoché la stessa di Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’.

Ma sarebbe impensabile rinviare l’Europeo di calcio (comunque a rischio) nel 2021 (con danno economico relativo per le tante città coinvolte) e permettere così di disputare i tornei nazionali fino a giugno, con sospensione nelle settimane di emergenza? #calcio #coronarvirusitalia — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) March 4, 2020

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Thiago Silva pronto a lasciare il PSG: ha un sogno!

Serie A, Marotta trova la soluzione per continuare a giocare

Lo sconcerto causato dai continui cambi operati dalla Federazione italiana a livello decisionale è parecchio. Ma c’è anche chi ha proposto una linea da seguire per proseguire con il campionato di Serie A. Si tratta dell’ad dell’Inter Marotta, che ha detto: “Giocare a porte chiuse è l’unico modo per portare avanti il campionato. L’obiettivo è portare a termine il campionato senza irregolarità”. Il ‘Coronavirus’ sta avendo un impatto notevole sulla società italiana e, per questo, anche sulla Serie A. Il rischio di dover attendere dopo gli Europei per vedere le gesta della Juventus di Cristiano Ronaldo, il Milan di Ibrahimovic e di tutte le altre squadre è sempre più concreto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuova squadra per Rakitic | Le ultime

La Serie A è ostaggio del ‘Coronavirus’ e lo scenario delineato da Mario Sconcerti fa ‘paura’. L’alternativa è la linea dettata da Marotta, nelle prossime settimane scopriremo la decisione della FIGC.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, occasione dalla Spagna | Vuole partire

Sito – Serie A, campionato sospeso: più di 1 miliardo di euro di perdite