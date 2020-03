Calciomercato Juventus, nuova squadra per Rakitic | Le ultime

Calciomercato Juventus: può sfumare uno degli obiettivi per il centrocampo. Rakitic vuole soltanto un’altra big spagnola



Dopo il caos che si sta verificando sul piano del calcio giocato, la Juventus rischia di dover rivedere anche i propri piani di calciomercato. Ivan Rakitic, che andrà in scadenza con il Barcellona il prossimo anno, pare abbia l’intenzione di voler rimanere in Spagna. Tra le squadre della Liga, l’Atletico Madrid sembra la più interessata al croato. Interesse concreto a tal punto che anche il centrocampista sembra essersi convinto di voler indossare la maglia rojiblanca. Vedremo se Simeone e la dirigenza sapranno convincere il giocatore con un’offerta congrua alle sue volontà prima del termine del contratto con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, si allontana l’obiettivo Rakitic

Brutte notizie in casa Juventus, che in giornata ha appreso la notizia secondo cui il proprio obiettivo di mercato Ivan Rakitic abbia l’intenzione di rimanere in Spagna.

Tra le più convinte del giocatore figura l’Atletico Madrid, che avrebbe iniziato a corteggiare il giocatore. Anche quest’ultimo sembra intenzionato di voler giocare al Wanda Metropolitano e ora sta a Simeone e alla dirigenza rojiblanca convincere definitivamente il centrocampista. In caso contrario, al croato non dispiacerebbe rimanere un altro anno in Catalogna fino alla fine del suo contratto che avverrà il 30 giugno 2021.

