Calciomercato Juventus e Inter | Kane ha deciso

Calciomercato Juventus, caccia al bomber da parte dei bianconeri: arriva la minaccia da parte di un top team per l’obiettivo in prima linea

La Juventus sarà certamente una delle squadre protagoniste della prossima sessione di calciomercato estiva. I bianconeri puntano ad un rafforzamento costante della propria rosa e per giugno preparano grandi colpi. Il CFO Paratici sta mettendo a punto le strategie del club campione d’Italia, almeno uno se non due colpi top saranno da mettere in preventivo. E la Juve pensa, innanzitutto, a un grande innesto in attacco, con un top player che possa fare da degna spalla a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus e Inter, futuro Kane: la scelta del bomber

Tra gli obiettivi monitorati con grande attenzione, c’è Harry Kane. Il bomber del Tottenham è al momento ai box per infortunio e rientrerà in maniera molto graduale per prepararsi ad Euro 2020. Il centravanti britannico ha un contratto con gli Spurs fino al 2024, ma pensa all’addio, specie se il club londinese non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League. Piuttosto che ripartire con un nuovo ciclo, nei suoi piani c’è una nuova avventura altrove. Il bomber è, oltretutto, nel mirino anche dell’Inter, pronta a sfidare nuovamente sul mercato la grande rivale. Anche i nerazzurri cercano un grande colpo in attacco, soprattutto per l’incertezza sul futuro di Lautaro Martinez.

Secondo le indiscrezioni riportate da Goal.com, Kane sarebbe però intenzionato a rimanere in Inghilterra e affascinato da un possibile approdo al Manchester United. I Red Devils vogliono ripartire in grande stile, da un bomber di notevole spessore e sono pronti ad un’offerta molto elevata per convincerlo. E le possibilità di un trasferimento ad Old Trafford aumenterebbero in caso di un cambio in panchina per lo United. Il club infatti pensa a Mauricio Pochettino, che ha allenato Kane per numerose stagioni a Londra, come sostituto di Solskjaer.

