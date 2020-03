Calciomercato Juventus, assist Donnarumma | L’annuncio che spaventa il Milan

Le recenti dichiarazioni dell’estremo difensore del Milan, Gigio Donnarumma, alimentano le voci di addio: Juventus e non solo alla finestra

Il Milan non riesce a ritrovare la forma di un tempo e la Champions League anche per quest’anno sembrerebbe essere un miraggio. La condizione dei rossoneri potrebbe portare all’inevitabile addio di Gigio Donnarumma. Le ultime dichiarazioni del portiere milanista fanno pensare all’addio a fine stagione per giocare a livelli più alti. I top club europei sono pronti a darsi battaglia per assicurarsi l’estremo difensore, tra cui anche la Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Che sgarbo ad Ancelotti

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, c’è il Real per il ‘nuovo’ Cristiano Ronaldo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo in difesa | Servono 30 milioni

Calciomercato Juventus, Donnarumma spaventa il Milan: le parole dell’estremo difensore

L’estremo difensore del Milan, Gigio Donnarumma, sembra essere sempre più lontano da Milano. In un’intervista a ‘Rivista Undici’, il portiere rossonero sul momento difficile della squadra ha dichiarato: ”È difficile giocare quando i tifosi sono contro di te, quando ti fischiano. San Siro è San Siro… Però non ho mai avuto paura. Sapevo chi sono, sapevo cosa potevo fare. Paura zero”. Poi continua parlando dei suoi obbiettivi: ”Voglio un grande Europeo, e poi diventare il portiere più forte del mondo”. Parole importanti per il portiere della nazionale azzurra, che nonostante la sua giovane età sembra essere già un veterano. Le sue ambizioni però, sembrerebbero essere più grandi dell’attuale realtà nel Milan, è per questo che la sua partenza in estate sembrerebbe molto probabile.

Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo l’interesse della Juventus, oltre a quello di top club europei come Real Madrid e PSG. Tutte squadre che potrebbero permettere al numero novantanove di giocare la Champions League e puntare a diventare davvero il miglior portiere. Inoltre, il Milan che verrà sembrerebbe voler tagliare il monte ingaggi ed il suo sarebbe uno dei più alti. Un addio che diventa sempre più probabile quello di Donnarumma in estate.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sfida a Zidane per il nuovo Neymar