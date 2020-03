Serie A, date e orari della 27/a e 28/a giornata: il programma UFFICIALE

Dopo aver stabilito il programma dei recuperi, nel pomeriggio di oggi è arrivata anche la comunicazione relativa alle sfide della 27/a e 28/a giornata di Serie A.

Ieri pomeriggio la Lega ha stabilito date e orari dei recuperi della 25/a e 26/a giornata di Serie A, facendo ordine in un calendario stravolto nelle ultime settimane dall’emergenza legata al Coronavirus che aveva parzialmente bloccato il massimo campionato italiano. Nella giornata di oggi è arrivata invece la decisione relativa alle prossime sfide con i nuovi orari relativi alla 27esima e alla 28esima giornata, quella precedente alla sosta per le Nazionali.Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Serie A, date e orari delle prossime giornate: il programma

Sono stati dunque definiti gli orari e le date delle prossime due giornate, slittate nel calendario a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco l’intero programma:

27a giornata

venerdì 13 marzo

Verona-Napoli ore 18.30

Bologna-Juventus ore 20.45

sabato 14 marzo

SPAL-Cagliari ore 15.00

Genoa-Parma ore 18.00

Torino-Udinese ore 20.45

domenica 15 marzo

Lecce-Milan ore 12.30

Atalanta-Lazio ore 15.00

Fiorentina-Brescia ore 15.00

Inter-Sassuolo ore 18.00

Roma-Sampdoria ore 20.45

Per quanto riguarda la 28/a giornata di Serie A spicca l’anticipo del venerdì del 20 marzo tra Lazio e Fiorentina, così come il big match Milan-Roma che si terrà invece di domenica pomeriggio alle ore 18. Ecco il quadro:

28a giornata

venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina ore 20.45

sabato 21 marzo

Brescia-Genoa ore 15.00

Sampdoria-Bologna ore 18.00

Juventus-Lecce ore 20.45

domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona ore 12.30

Napoli-Spal ore 15.00

Udinese-Atalanta ore 15.00

Cagliari-Torino ore 15.00

Milan-Roma ore 18.00

Parma-Inter ore 20.45

