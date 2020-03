Calciomercato, Diego Costa in Serie A! Colpo per le big

Il big spagnolo è ormai un esubero e cerca una nuova squadra per la prossima estate. C’è l’interesse anche di società di Serie A

L’Atletico Madrid sta vivendo la sua solita stagione ad alti livelli, confermandosi ancora una volta come big di Europa. Il campionato sembrerebbe ormai andato visto che Real Madrid e Barcellona volano, ma in Champions League la compagine allenata dal Cholo Simeone ha dimostrato di essere ancora al top. L’1-0 in casa contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale dà più di qualche possibilità di passaggio del turno, anche se bisogna cercare di evitare la prestazione dell’anno scorso contro la Juventus.

Un’arma in meno per i Colchoneros sembrerebbe essere Diego Costa, che è tornato tre stagioni fa ma non ha mai reso come in passato. Per questo si sta valutando l’addio per la prossima estate e questa situazione potrebbe riguardare la Serie A.

Diego Costa, si pensa all’addio con l’Atletico: futuro in Serie A?

L’attaccante brasiliano ma naturalizzato spagnolo in questi mesi potrebbe andare alla ricerca di una nuova squadra per mettere un punto sulla seconda avventura con l’Atletico Madrid. Il club spagnolo, per rimpiazzarlo, potrebbe anche pensare di fiondarsi su Milik del Napoli. A Simeone piace anche Hirving Lozano, dunque non sembrerebbero da escludere intrecci di mercato tra le parti.

In Italia però non ci sono solo i partenopei: Diego Costa potrebbe anche fare al caso del Milan, visto che la società rossonera potrebbe andare alla ricerca di un altro attaccante di esperienza in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic.

Nel frattempo, però, anche l’MLS potrebbe mettere nel mirino il centravanti di proprietà dell’Atletico Madrid- L’Inter Miami di David Beckham potrebbe tentare l’assalto nella prossima estate.

