Juventus, ribaltone in panchina | Cessione da 80 milioni

Pochettino potrebbe sostituire Zidane al Real Madrid. L’argentino punterebbe sull’acquisto di Pjanic dalla Juventus

Non basta a Zinedine Zidane il successo nel Clasico contro il Barcellona per metterlo al riparlo da un possibile divorzio con il Real Madrid. La vittoria con i blaugrana e il conseguente sorpasso ai danni degli acerrimi rivali in vetta alla classifica, non avrebbe infatti allontanano le perplessità di Florentino Perez sul futuro del tecnico francese. Zidane potrebbe pagare a caro prezzo una prematura uscita di scena dalla Champions League, con i ‘Blancos’ chiamati all’impresa nella tana del Manchester City per ribaltare il ko del ‘Bernabeu’.

La Liga diventa vitale per il destino di Zidane, fuori dai giochi in Coppa del Re e con la Champions appesa ad un filo. La dirigenza merengue inoltre non sarebbe soddisfatta della gestione di alcuni singoli, come successo ad esempio nel caso di Kroos nella sfida con il Barcellona. Una stagione che rischia di essere fallimentare senza il successo finale in campionato, con Florentino Perez che potrebbe decidere di esonerare ‘Zizou’ e e dar vita ad un nuovo progetto con un altro allenatore in panchina.

Calciomercato Juventus, Pochettino al Real: assalto a Pjanic

Il presidente del Real Madrid si starebbe già cautelando e avrebbe intenzione di bloccare Mauricio Pochettino nel caso in cui la situazione con Zidane precipitasse. L’allenatore argentino è al momento senza panchina dopo la separazione a novembre dal Tottenham e già in passato fu nei pensieri di Florentino Perez dopo la fine del primo ciclo targato Zidane. Pochettino è un profilo stimato dal massimo dirigente del Real e con il suo arrivo a Valdebebas cambierebbero inevitabilmente anche le strategie in tema di mercato.

Attenzione anche alla Serie A, con Pochettino che potrebbe avere un occhio di riguardo per alcune stelle del campionato italiano. Un obiettivo sensibile dell’ex Tottenham può essere Miralem Pjanic, già sull’agenda del tecnico di origini torinesi ai tempi della Roma e poi seguito con attenzione pure con la maglia della Juventus. Pochettino è un estimatore del bosniaco, che dopo le ultime prestazioni non figura più tra gli incedibili alla Continassa soprattutto se arrivasse un’offerta congrua al valore del suo cartellino. Una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro potrebbe allettare non poco i dirigenti bianconeri, con Pjanic peraltro accostato a più riprese in passato al Real Madrid.

G.M.