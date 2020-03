Calciomercato, 315 milioni | Follie PSG in Serie A

Neymar è sempre più lontano da Parigi ed il PSG potrebbe pescare in casa Juventus per sostituire il brasiliano. Leonardo stregato dal bianconero.

Il calciomercato si avvicina sempre di più e la telenovela del possibile ritorno di Neymar al Barcellona è già iniziata. L’attaccante brasiliano del PSG non ha mai dimenticato i giorni catalani e anche l’organico blaugrana spinge per il suo ritorno. Messi e compagni vorrebbero riabbracciare Neymar per dare l’assalto alla Champions League. Il PSG, però, non è disposto a rimanere a mani vuote: Leonardo, infatti, avrebbe già individuato il sostituto di O’Ney. Come riportato da ‘Le 10 Sport’, il PSG sarebbe pronto ad investire una grande cifra per portare Paulo Dybala nella capitale francese. La Juventus potrebbe così vedersi recapitare un’offerta irrinunciabile per Dybala da parte del PSG. I parigini avrebbero stanziato, infatti, un budget di 315 milioni di euro per il prossimo calciomercato.

Calciomercato, non solo Dybala: il PSG pesca a Napoli

Leonardo, con la cessione di Neymar, potrebbe trovarsi con un budget faraonico in estate. Sempre secondo ‘Le 10 Sport’, nella lista della spesa stilata dal PSG non ci sarebbe solamente Dybala. Oltre all’argentino della Juventus, per la difesa i parigini starebbero pensando a Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese sta vivendo una stagione difficile a Napoli e a fine stagione potrebbe cambiare aria. A Parigi Koulibaly prenderebbe il posto di Thiago Silva, che a giugno potrebbe lasciare il PSG a parametro zero. Il nome per il centrocampo indicato da Leonardo, invece, sarebbe Kante del Chelsea. Juventus e Napoli seguiranno, quindi, con interesse la trattativa fra PSG e Barcellona per Neymar. Il possibile ritorno del brasiliano in blaugrana potrebbe avere un grande impatto anche sulla Serie A.

Dybala e Koulibaly potrebbero passare da rivali, con Juventus e Napoli, a compagni di squadra al PSG. L’affaire Neymar potrebbe scatenare una gigantesca girandola di trattative.

