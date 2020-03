Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Si avvicina un big

Maurizio Sarri non convince e il suo futuro continua a essere in bilico. Nel frattempo la Juventus segue la situazione dei big: un nome sembra in vantaggio

La Juventus vive una stagione delicata e i risultati degli ultimi due mesi preoccupano la società. I bianconeri hanno subito diverse sconfitte importanti e l’ultima, quella con il Lione, mette in allarme la dirigenza che a questo punto potrebbe mettere in discussione il futuro di Maurizio Sarri. Con l’arrivo del tecnico ci si aspettava una squadra più bella e convincente, ma dall’estate scorsa a oggi la Juventus non ha mai impressionato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter | Kane ha deciso

Juventus, avanza la candidatura di Zidane

Il futuro dell’allenatore ex Napoli a questo punto è in bilico e dal Corriere della Sera viene lanciata una nuova indiscrezione per la prossima estate. I bianconeri starebbero seguendo sempre con più attenzione Zinedine Zidane, visto che il Real Madrid potrebbe svincolarlo per ingaggiare Pochettino. Il tecnico francese, vincitore di tre Champions League consecutive in passato con il Blancos, gradirebbe un ritorno alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, allarme Coronavirus | Il campionato può saltare!

La vittoria di quattro giorni fa contro il Barcellona, dunque, non dovrebbe far cambiare la posizione di Zidane che resta in bilico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | L’idea non tramonta

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo 9 | C’è l’apertura