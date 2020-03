Calciomercato Inter, non solo Kane | Marotta da Mourinho per un altro super colpo

Calciomercato Inter, non solo Kane | Marotta da Mourinho per un altro...

Calciomercato Inter, occhi in Premier League per l’occasione in attacco: non solo Kane nel mirino di Beppe Marotta per la prossima stagione

L’Inter pronta a tuffarsi nella fase decisiva della stagione, con la volata finale per campionato, coppa Italia ed Europa League. Si riparte da Juventus-Inter, match subito decisivo per la corsa scudetto, ma i nerazzurri pensano anche già al futuro e a come rinforzarsi per la prossima stagione. Marotta prepara le mosse per la sessione di calciomercato estiva, provando soprattutto a raggiungere innesti importanti in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, primo no al Barcellona: fissato il prezzo per il big

Calciomercato Inter, assalto a Lucas Moura: la situazione

Si osserva, in particolare, la situazione in casa Tottenham, dove c’è il grande ex Josè Mourinho. Spurs che inseguono la qualificazione in Champions League, corsa che però si è fatta in salita dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato. Senza la principale competizione europea, il budget sul mercato dei londinesi sarebbe limitato e potrebbe esserci più di una cessione importante. Kane, per esempio, pensa ad un futuro lontano da White Hart Lane, ma non è il solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, minaccia Manchester United per Harry Kane

Occhio anche alla situazione di Lucas Moura. L’attaccante brasiliano, da quando è a Londra, è rinato. Era già finito nei radar dell’Inter prima che lo acquistasse il Psg. Il ritorno di fiamma c’è e potrebbe portare a sviluppi interessanti. Riproponendo anche in casa Inter, con Eriksen, un asse che la scorsa stagione aveva già fatto le fortune del Tottenham. Conte attende con fiducia, per la prima linea nerazzurra a partire da giugno potrebbero esserci grandi novità

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, il retroscena: ‘C’è stato qualcosa’

Calciomercato Inter, Marotta ragiona sull’offerta: deve dimezzarsi l’ingaggio