Calciomercato Milan, nuovo attaccante | Vecchia pista per i rossoneri

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrà prendere un nuovo centravanti considerato il quasi certo addio di Zlatan Ibrahimovic. Occhio all’ex Serie A

Stupirebbe molti, forse tutti la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan anche nella prossima stagione. La nuova rivoluzione firmata Ivan Gazidis, che prevedeva fin dai contatti con Rangnick il siluramento dell’intera dirigenza (Boban la prima vittima, poi toccherà a Maldini e Massara per finire al tecnico Pioli), difficilmente non investirà pure il fuoriclasse svedese. Lui stesso, a dire il vero, potrebbe salutare tutti e andare via appendendo le scarpette al chiodo per iniziare una nuova carriera dirigenziale alla guida magari dell’Hammarby, del quale detiene il 50 per cento dallo scorso autunno.

Calciomercato Milan, l’ex Serie A al posto di Ibrahimovic

La partenza di Ibrahimovic lascerà un vuoto importante nel Milan, a maggior ragione nell’attacco rossonero. Se dovesse davvero diventare allenatore e direttore sportivo, ma anche soltanto allenatore del ‘Diavolo’, Rangnick potrebbe chiedere/provare a prendere un centravanti cosiddetto ‘di manovra’, ovvero bravo a giocare con e per la squadra seppur con un killer instinct inferiore al 38enne di Malmo come ai classici bomber. A tal proposito, ecco che potrebbe venir preso in considerazione Alvaro Morata, già in Serie A con la maglia della Juventus (due scudetti) e obiettivo del Milan tre e due estati fa.

Il 27enne non è più sulla cresta dell’onda come qualche stagione passata, ma è pur sempre un attaccante di spessore internazionale con alle spalle tanta esperienza ai massimi livelli oltre che in possesso di un palmares ricchissimo in cui spiccano le due Champions vinte con il Real Madrid. Dal gennaio 2019 è sull’altra sponda, l’Atletico, con il quale non sta facendo faville tanto è vero che i ‘Colchoneros’, per via anche dei problemi fisici di Diego Costa, sono alla ricerca per la prossima stagione di un rimpiazzo in grado di garantire più peso al reparto e naturalmente un numero maggiore di gol.

Gli spagnoli lo hanno riscattato dal Chelsea per circa 55 milioni di euro e quindi potrebbero volercene almeno 40-45, anche se il Milan volendo può provare la strada del prestito con obbligo dilazionando così nel tempo l’investimento. Il tutto contando sulla possibile voglia di Morata e consorte, l’italiana Alice Campello, di far ritorno in Italia.

