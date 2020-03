Calciomercato Milan, c’è il sostituto | Non rientra nei piani del Real Madrid

Nelle ultime settimane il Milan si sta dedicando alla situazione dirigenziale con l’addio di Boban: sul fronte mercato, invece, c’è lo spiraglio per il talento

Il Milan cambierà ancora una volta pelle. La società rossonera sta rivoluzionando l’organigramma societario con l’addio di Boban, che sarà ufficiale nei prossimi giorni. Lo stesso club milanese, però, starebbe sempre al lavoro per modificare anche la rosa con innesti di livello e soprattutto con età media pari a 24-25 anni.

Calciomercato Milan, Ceballos per il salto di qualità a centrocampo

Da tempo nel mirino del Milan ci sarebbe il profilo di Dani Ceballos, classe 1996, attualmente in forza all’Arsenal e di proprietà del Real Madrid. Il talentuoso spagnolo ha collezionato finora 1263 minuti trovando soltanto due assist vincenti in Premier League. Come svelato dal portale spagnolo TodoFichajes i “Gunners” potrebbe rinforzare la zona centrale con Orkun Kocku, 19enne centrocampista del Feyenoord. Il trasferimento potrebbe chiudersi con una cifra vicina ai 27 milioni e così Ceballos potrebbe fare ritorno in Spagna, ma il suo profilo non rientrerebbe nei piani del Real Madrid.

Lo stesso manager dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha svelato in conferenza stampa circa il riscatto del giocatore: “Non abbiamo ancora parlato del suo possibile riscatto dal Real Madrid”. Poi ha aggiunto: “Gli ci è voluto un po’ di tempo dopo l’infortunio per tornare ai livelli mostrati in passato, ma ora sta andando molto meglio ed è per questo che gli sto dando più spazio”. Il Milan continua a monitorare la situazione con il possibile acquisto in estate di un profilo davvero interessante per rinforzare il centrocampo rossonero.

Una nuova e vera svolta in casa Milan con la posizione di Paolo Maldini che dovrà essere monitorata attentamente: sarà addio?

