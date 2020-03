Calciomercato Milan, si punta sui giovani | Un attaccante dalla Serie A

In casa Milan ci sarà una vera e propria rivoluzione del progetto tecnico con attenzione particolare a giovani prospetti: possibile assalto in estate

Il Milan preparerà nelle prossime settimane una nuova e vera rivoluzione. Con l’addio di Boban, che sarà ufficiale a breve, la società rossonera starebbe pensando ad un progetto incentrato sui giovani talenti con un’età media di 24-25 anni. Così in estate potrebbero dire addio diversi calciatori che ormai non farebbero più parte dell’idea di Ivan Gazidis, protagonista di tutto ciò.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Milan, addio Boban e non solo | L’attaccante lo segue

Calciomercato Milan, Sottil l’idea per l’attacco

Un profilo davvero interessante per il futuro del Milan è quello di Riccardo Sottil, esterno offensivo di proprietà della Fiorentina classe 1999. Dopo la prima gara ufficiale da titolare in Serie A contro il Napoli sotto la gestione Montella, il suo impiego è stato con il contagocce collezionando finora 562 con un assist vincenti in Coppa Italia. Poche settimane fa è arrivato anche il rinnovo contrattuale fino al 2024 come premio della società viola, ma il suo futuro è sempre in bilico.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, c’è il Real per il ‘nuovo’ Cristiano Ronaldo

Il Milan potrebbe così iniziare il suo tentativo per anticipare la concorrenza delle big d’Italia e d’Europa. Dopo il prestito in Serie B a Pescara, Sottil ha vissuto la sua prima stagione in massima serie cercando di apprendere tanti consigli da giocatori esperti come Boateng, Ribery e Caceres. La linea giovane del possibile futuro allenatore dei rossoneri Rangnick potrebbe avvicinarsi anche al giovane Sottil, voglioso di diventare protagonista in Serie A.

Cambiano le strategie in casa Milan con un possibile colpo a sorpresa: la gioventù al potere in maglia rossonera.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Diego Costa in Serie A! Colpo per le big

Calciomercato Inter, vice Lukaku | Che sgarbo ad Ancelotti!