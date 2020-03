Calciomercato Inter, Lautaro addio | 150 milioni!

Il Barcellona pronto all’assalto per Lautaro Martinez, l’Inter studia un possibile sostituti: in pole Aubameyang, Werner e Martial.

Si prospetta un’estate particolarmente calda in casa Inter. Il club nerazzurro si prepara a ricevere l’offensiva del Barcellona, stregato da Lautaro Martinez. L’argentino sembra essere il primo grande obiettivo di mercato della dirigenza catalana. Messi è da tempo che consiglia alla dirigenza di puntare su di lui e anche Suarez ha approvato il suo acquisto.

Calciomercato Inter, la strategia del Barcellona

Nel contratto che lega l’ex giocatore del Racing Avellaneda ai nerazzurri, è presente una clausola da 111 milioni di euro. Come però riferisce ‘Tuttosport’, il club catalano non è intenzionato a versare l’intera cifra: l’operazione non sarebbe fattibile, anche per via del fair play finanziario. Per questo motivo la dirigenza blaugrana sta pensando ad una strategia che preveda l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

Il Barcellona è pronto a valutare Lautaro Martinez 150 milioni di euro e ad inserire nell’affare almeno un paio di contropartite per abbassare la richiesta nerazzurra. Tra i nomi attenzione in particolare a centrocampo: Vidal, Rakitic, ma anche Carles Alena. Necessario però trovare una quadra con l’Inter.

Calciomercato Inter, tre nomi per il post-Lautaro

Nel frattempo il club nerazzurro sta sondando il terreno per garantirsi un sostituto di livello. Con Martinez che potrebbe davvero fare le valigie, la società meneghina vuole assicurarsi un giocatore di grande talento, che possa ammortizzare l’impatto negativo sulla tifoseria nel caso di partenza dell’argentino. Ecco che in questo senso tre sono i nomi in pole position e recentemente sondati dalla dirigenza. Il primo è Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal, il cui contratto scade nel 2021. Il secondo è il centravanti del Lipsia e della nazionale tedesca, Timo Werner.

Il terzo nome invece porta sempre in Inghilterra e ancora una volta al Manchester United. L’Inter potrebbe infatti bussare alla porta dei Red Devils per Anthony Martial, da sempre pupillo di Piero Ausilio.

