Inter, Dal Pino contro Zhang | Richiesta danni shock!

Il presidente della Serie A farà causa al patron nerazzurro: Dal Pino chiederà un corposo risarcimento danni per le parole di Steven Zhang.

Prosegue la diatriba fra il patron dell’Inter Steven Zhang ed il presidente della Serie A Dal Pino. Tutto ha avuto inizio con la storia su Instagram del presidente nerazzurro, a seguito della decisione della Lega di rinviare il match con la Juventus. Zhang si era espresso con parole dure direttamente verso Dal Pino. “Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto. Sei forse il più grande e oscuro pagliaccio che abbia mai visto. Si, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino”. Queste parole del presidente dell’Inter, ora, potrebbero costargli caro. Il presidente della Serie A, infatti, ha deciso di affidarsi agli avvocati per portare in causa Steven Zhang per ottenere un risarcimento danni piuttosto sostanzioso.

Inter, Dal Pino contro Zhang | Chiesti fra i 30 e 50 milioni di danni

Oltre all’indagine aperta dalla procura della FIGC, che potrebbe portare al deferimento di Steven Zhang, ci sarà anche una causa civile. Il patron dell’Inter nella giornata di ieri ha ribadito nuovamente quanto detto su ‘Instagram’. “Penso che le mie parole (n.d.r. nei confronti di Dal Pino) siano state leggere e non abbastanza forti. Le parole non sono mai troppe quando c’è di mezzo la salute pubblica”. La risposta di Dal Pino arriverà in sede civile, dove il presidente della Lega – come svelato dal giornalista di ‘Sport Mediaset’ Paolo Bargiggia, vedi tweet in basso – chiederà fra i 30 e 50 milioni di euro di danni nei confronti di Zhang. Nel frattempo Juventus-Inter si giocherà domenica sera, in un match che potrebbe essere fondamentale per la compagine di Antonio Conte.

La diatriba fra il patron dell’Inter Steven Zhang ed il presidente della Serie A Dal Pino si sposta in sede civile. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi importanti.

Sarà tra i 30 e i 50 milioni di euro la richiesta di risarcimento danni che il presidente @SerieA farà nella causa in sede civile al presidente @Inter @stevenzhang91; la reiterazione delle accuse arrivate anche da Londra vengono considerate un’aggravante. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 6, 2020



