Calciomercato Inter, obiettivo in difesa per Marotta | Ipotesi scambio

L’Inter studia il colpo in difesa: Marotta valuta una maxi-operazione con scambio più conguaglio economico per arrivare all’obiettivo nerazzurro.

Il campionato dell’Inter si appresta ad entrare nel momento clou, con il ‘Derby d’Italia’ dietro l’angolo. La sfida con la Juventus per la vittoria dello scudetto si rinnoverà anche in estate sul mercato, dove le due big si contenderanno i migliori giocatori. Nei piani di Conte e Marotta, oltre che un grande colpo in avanti qualora Lautaro dovesse partire verso Barcellona, c’è il reparto difensivo. Il reparto arretrato dei nerazzurri è già un punto di forza del tecnico salentino, ma il club meneghino cerca il profilo ideale per allungare la rosa. A Marotta e Conte piace molto Armando Izzo, ma convincere il Torino a privarsi del centrale non sarà affatto semplice.

Calciomercato Inter, Marotta ha un piano per arrivare a Izzo

L’interesse dell’Inter per Armando Izzo potrebbe tramutarsi presto in un’offerta concreta. Trattare con Cairo, però, tende ad essere un’esperienza difficile e Marotta lo sa bene. Il direttore sportivo nerazzurro, tuttavia, ha un piano: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’Inter potrebbe riscattare Pinamonti dal Genoa per poi inserirlo in una maxi-operazione con il Torino per Izzo. Al club meneghino occorrono 20 milioni per riscattare l’attaccante azzurro, profilo molto gradito in casa granata. L’unica differenza da limare è quella rappresentata dalla valutazione di Izzo da parte del Torino: Cairo, infatti, per il difensore napoletano vuole 30 milioni di euro. Per questo motivo Marotta potrebbe mettere in piedi uno scambio fra Pinamonti e Izzo, con un conguaglio di 10 milioni a favore del club piemontese. Questa potrebbe essere la chiave giusta per convincere Cairo e portare Armando Izzo in nerazzurro.

L’Inter di Conte è sempre più famelica e anche sul mercato non è da meno: il piano di Marotta per portare Armando Izzo a Milano, allora, potrebbe diventare realtà.

