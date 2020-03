Calciomercato Milan, addio Boban e non solo | L’attaccante lo segue

L’estate del Milan sarà quella che sancirà una grande rivoluzione, a lasciare i rossoneri potrebbe non essere solo Boban: un calciatore potrebbe seguirlo

All’interno del Milan sembrerebbe esserci ormai un grande caos nelle posizioni dirigenziali. La società rossonera sembrerebbe intenta ad effettuare una vera e propria rivoluzione in estate. I due addii più probabili sembrerebbero essere quelli di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. La partenza del CFO rossonero però potrebbe non essere l’unica. Secondo ‘Fantacalcio.it’, anche Rafael Leao potrebbe lasciare Milano a giugno, il calciatore brasiliano fortemente voluto proprio da Boban non trova più molto spazio nell’undici di Pioli, dovuto anche all’esplosione di Rebic. Il numero diciassette rossonero sarebbe valutato circa 25 milioni, dopo un anno la sua esperienza rossonera potrebbe già volgere al termine.

