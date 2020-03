Calciomercato Juventus, attaccante a costo zero | Non rinnova

Tutto da scoprire il destino del brasiliano Willian che dovrebbe lasciare il Chelsea a fine anno. Il motivo dietro al mancato rinnovo.

Siamo giunti nella fase calda della stagione che deciderà di fatto il buon esito o meno dell’annata della Juventus tra campionato e Champions League. A giugno sarà poi tempo di ripensare al calciomercato con Fabio Paratici sempre pronto ed attento a non farsi sfuggire le situazioni più favorevoli per potenziare la rosa al momento guidata da Maurizio Sarri. Calciatori giovani ma anche di esperienza, purché funzionali alle ambizioni del club torinese che guarda con attenzione anche al mondo degli svincolati. In estate scadrà infatti il contratto con il Chelsea del brasiliano Willian, che a meno di clamorosi ribaltoni sembra avere il destino segnato. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Willian nel mirino: non rinnova col Chelsea

L’avventura di Willian con il Chelsea potrebbe chiudersi nei prossimi mesi in quanto non sembra intenzionato a rinnovare il proprio accordo con la società inglese. Il motivo principale è presto detto. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano “UOL Esporte”, infatti, il brasiliano ex Shakhtar avrebbe chiesto ai “Blues” un contratto triennale per restare a Londra, senza ottenere risposta positiva.

Il Chelsea infatti dal canto suo avrebbe messo sul piatto una proposta di soli due anni che non sembra soddisfare le richieste di Willian che quindi a meno di ribaltoni lascerà Londra la prossima estate. In Italia la Juventus osserva l’evolversi della situazione e non è da escludere che a Torino possa arrivare uno dei pupilli di Sarri nella sua esperienza in ‘Blues’. In stagione sono sei le reti del brasiliano con 5 assist, a testimoniare uno stato di forma complessivamente buono nonostante i 32 anni da compiere a luglio. La concorrenza comunque non manca con altri club di Premier che potrebbero farci un pensierino.

