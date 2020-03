Calciomercato Juventus, obiettivo in casa Lazio | Lotito fissa il prezzo

Paratici è a caccia di un rinforzo importante per il centrocampo bianconero. La Juventus guarda in casa Lazio e Lotito fissa il prezzo per il giocatore.

Il campionato della Juventus si sta rivelando fra i più complicati degli ultimi anni: oltre all’Inter, a contendere lo scudetto ai bianconeri c’è anche la Lazio di Lotito. I biancocelesti sono la vera rivelazione della stagione: Simone Inzaghi ha messo in piedi una squadra ipercompetitiva che non smette di stupire. In questo momento, in attesa di Juventus-Inter, sono i biancocelesti a guidare il campionato. I successi della Lazio sono arrivati attraverso i goal di Immobile, una difesa solida e quello che, probabilmente, è il miglior centrocampo del campionato. Luis Alberto e Milinkovic-Savic, per questo motivo, saranno due profili molto ambiti nel prossimo calciomercato. Anche la Juventus monitora la situazione dei due biancocelesti.

Calciomercato Juventus, Lotito fissa il prezzo per Luis Alberto

La Juventus, al contrario della Lazio, sta avendo molti problemi a centrocampo. Potrebbe essere proprio la mediana ad essere oggetto di maggiori attenzioni da parte di Paratici. Il diesse bianconero non perde di vista Luis Alberto e Milinkovic-Savic, entrambi profili molto graditi alla Continassa. Trattare con Tare e Lotito, però, è sempre molto complicato: secondo ‘Fichajes.net’, il patron della Lazio avrebbe fissato ad 80 milioni di euro il prezzo per privarsi di Luis Alberto. Lo spagnolo è protagonista di un campionato favoloso che ne ha notevolmente aumentato il valore. Le doti tecniche di Luis Alberto, combinate con la visione futuristica dello spagnolo, potrebbero rendere l’ex giocatore del Liverpool l’erede di Andrea Pirlo in bianconero. Alla Juventus, infatti, le verticalizzazioni del leggendario regista italiano non sono mai state sostituite veramente. Proprio per questo motivo, Luis Alberto è ben visto a Torino.

In questi ultimi mesi di Serie A Luis Alberto si giocherà con la Juventus il campionato da rivale, ma l’anno prossimo potrebbe essere in bianconero.

