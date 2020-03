Calciomercato Juventus, da beffa ad ‘assist’ | Colpo dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo dei bianconeri ma per Paratici può trasformarsi nell’opportunità di arrivare ad un altro giocatore nel mirino

Le vie del calciomercato sono infinite. Adagio sempre valido in qualsiasi situazione, ma che in particolare potrebbe fare suo la Juventus, che monitora numerosi profili in varie zone del campo. Sessione di mercato estiva che può regalare diversi colpi ai bianconeri, intenzionati a realizzare una grande campagna acquisti. Questo a prescindere dagli esiti finali di questa stagione e di chi sarà il prossimo allenatore, se Sarri o qualcun altro. Agenda fitta per il CFO Paratici, che gioca su più tavoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attaccante a costo zero: non rinnova

Calciomercato Juventus, sfuma Meunier: svolta per il terzino

Da tempo, nel mirino per la fascia destra difensiva c’è Thomas Meunier. Il belga è in scadenza di contratto con il Psg e non rinnoverà, dunque si tratterebbe di un importante colpo a parametro zero. Ma su di lui le ultime notizie danno in vantaggio il Borussia Dortmund. Secondo il sito belga ‘Dhnet’, il suo arrivo in giallonero sarebbe sponsorizzato dal tecnico Lucien Favre che lo vorrebbe a tutti i costi. Un simile trasferimento creerebbe però un domino di mercato comunque potenzialmente favorevole alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, occasione dalla Spagna: vuole partire

L’arrivo di Meunier al Borussia aprirebbe le porte, infatti, ad un ritorno di Hakimi al Real Madrid. Situazione che a sua volta propizierebbe una partenza importante in casa Blancos, quella di Dani Carvajal. A quel punto, la Juventus sarebbe prontissima ad approfittarne per portare a casa uno dei laterali destri difensivi migliori del mondo. Situazione da osservare con estrema attenzione nei suoi sviluppi e nell’ambito dei numerosi intrecci tra Juve e Real, nelle prossime settimane se ne saprà di più.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, c’è il Real per il ‘nuovo’ Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, concorrenza per il colpo a zero