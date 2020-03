Calciomercato Juventus, cacciato! | Occasione dal top club

Calciomercato Juventus, occasione per i bianconeri: Paratici si fionda sul giocatore, è rottura definitiva con il top club

Juventus sempre molto attiva sul calciomercato, il CFO Paratici valuta diverse opzioni in vari reparti ed è pronto a far scattare operazioni importanti. Uno dei ruoli dove sembra necessario un intervento per i bianconeri è la fascia sinistra difensiva, dove il club campione d’Italia ha il solo Alex Sandro. Numerosi i profili che la Juve sta vagliando in tal senso. I nomi caldi sono quelli di Alex Telles, Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma a questi se ne può aggiungere un altro.

Calciomercato Juventus, occasione Junior Firpo: rottura con il Barcellona

La Juventus mette nel mirino Junior Firpo, laterale mancino del Barcellona che potrebbe arrivare alla rottura con il club blaugrana. L’ex Betis non ha convinto pienamente per le sue prestazioni un po’ altalenanti, a questo si aggiungono i suoi comportamenti discutibili fuori dal campo che stanno facendo perdere la pazienza ai catalani. Tutto questo, in una situazione già molto tesa all’interno del clan Barça.

Stando a quanto si apprende dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, Firpo si sarebbe procurato un infortunio alla mano durante una serata sui go-kart. Si tratta di un’attività proibita dal Barcellona, che potrebbe decidere di multare e sospendere il giocatore per violazione del regolamento interno. Nell’immediato, la cosa potrebbe portare a una esclusione rumorosa nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. In prospettiva, ad una separazione al termine della stagione, con la Juventus che a quel punto si farebbe trovare pronta per mettere a segno un colpo comunque importante. Si parla di un giocatore dalle indubbie qualità, che farebbe molto comodo.

