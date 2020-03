Calciomercato Juventus e Inter, Simeone beffa le big per l’esterno

Per la prossima sessione estiva Inter e Juventus sembrerebbero aver messo gli occhi sullo stesso giocatore: ma dalla Spagna arriva il possibile sgambetto

Sia in campo che fuori, la competizione tra Inter e Juventus non si ferma mai. Il derby d’Italia è sempre vivo in ogni aspetto, sia per quanto riguarda la lotta scudetto, che in chiave calciomercato. Infatti i due club avrebbero messo nella lista dei possibili acquisti estivi lo stesso giocatore. Ma tra i due club a godere potrebbe essere una squadra spagnola, pronta a soffiare il calciatore a Marotta e Paratici.

Calciomercato Juventus ed Inter, ostacolo per Emerson: si inserisce Simeone

Si iniziano già a delineare le strategie per la prossima sessione estiva di calciomercato. Sia Juventus che Inter avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Chelsea, Emerson Palmieri. Il terzino brasiliano sarebbe ormai sulla lista dei possibili partenti per i ‘blues‘, il suo contratto con la squadra londinese scadrà nel 2022 ed al momento sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro. A fare concorrenza ai due club italiani però, sembrerebbe subentrare l’Atletico Madrid. Il ‘cholo‘ Simeone infatti, avrebbe puntato il terzino ex Roma per la prossima stagione, visto che al momento sulla fascia sinistra ha a disposizione il solo Renan Lodi.

Emerson Palmieri potrebbe essere un ottimo rinforzo per i ‘colchoneros‘, innesto di qualità ed esperienza. Paratici e Marotta dovranno così fare i conti con un’altra contendente, che potrebbe fare uno sgarbo ai due club arrivando prima ad assicurarsi il brasiliano.

