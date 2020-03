Calciomercato Juventus, concorrenza per il colpo a zero | Simeone tenta il sorpasso

La Juventus studia il grande colpo a parametro zero per la prossima stagione, ma spunta una nuova concorrente

La Juventus negli ultimi anni non ha mai perso di vista le occasioni offerte dal calciomercato dei parametri zero. Paratici, prima in accoppiata con Marotta e poi in solitaria, ha portato sotto la ‘Mole’ calciatori di alto profilo a costo zero: per ultimi Ramsey e Rabiot nell’ultima finestra estiva. Tra le possibili opportunità per giugno 2020 ai primi posti c’è sicuramente Willian: l’esterno brasiliano è in scadenza con il Chelsea e sembra intenzionato a cambiare aria dopo sette stagioni in Premier League. La Juventus ingaggiandolo potrebbe ricreare la coppia di esterni che tanto ha brillato con lo Shakhtar Donetsk: memorabili, infatti, sono state le scorribande di Willian e Douglas Costa in Ucraina. La concorrenza per il brasiliano però è davvero spietata, con l’Atletico Madrid sempre più ingolosito.

Calciomercato Juventus, anche l’Atletico Madrid su Willian: le ultime

Willian potrebbe rappresentare una grande opportunità per la Juventus perché, nonostante i suoi 31 anni, è ancora uno straordinario ‘apriscatole’ per le difese avversarie. Come riporta il ‘Daily Mail’, però, i bianconeri dovranno guardarsi dalla concorrenza di Simeone. Il ‘Cholo’, infatti, sarebbe molto intrigato dalla possibilità di portare il brasiliano a Madrid e l’Atletico starebbe studiando una corposa offerta per convincere l’esterno del Chelsea. Per una concorrente che si aggiunge alla corsa ce n’è una che si defila definitivamente: il Barcellona, infatti, non è più da menzionare fra le squadre che anelano Willian. I blaugrana, come rivelano dalla Spagna, concentreranno i propri sforzi per riportare Neymar al ‘Camp Nou’.

Insomma, anche se la concorrenza per Willian sembra spietata, la Juventus non molla il colpo. E Maurizio Sarri potrebbe riabbracciare il brasiliano dopo la sua stagione sulla panchina dei ‘Blues’.

