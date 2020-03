Coronavirus, UFFICIALE il CONI ha deciso: “Niente sport fino al 3 aprile”

Il mondo dello sport si ferma in Italia per l’emergenza ‘Coronavirus’: ad annunciarlo è il CONI, che ha chiesto al Governo un decreto d’urgenza.

Nella giornata odierna il CONI ha annunciato un provvedimento drastico per il ‘Coronavirus’: il mondo dello sport in Italia si fermerà fino al 3 aprile. La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea tenutasi oggi al Foro Italico, nella quale hanno partecipato il Comitato Olimpico e tutte le Federazioni degli sport di squadra.

Serie A, il Coni annuncia lo stop per Coronavirus | Le ultime

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha annunciato: “Chiederemo al Governo un decreto che possa superare quello attuale in corso di validità”. La Serie A, quindi, va verso una sospensione fino al 3 aprile. Anche il mondo dello sport si unisce al resto del Paese e abbraccia misure drastiche per combattere l’emergenza ‘Coronavirus’. Il CONI ha accolto l’accorato appello fatto da Damiano Tommasi e dal Ministro Spadafora nei giorni scorsi. Il provvedimento non comprenderà le competizioni europee, quindi Champions League ed Europa League potranno svolgersi regolarmente.

Nella riunione tenutasi nel pomeriggio al Foro Italico il CONI ha stabilito all’unanimità la sospensione di tutte le attività sportive ad ogni livello fino al 3 aprile 2020 con richiesta al Governo di un apposito DPCM. Il comunicato stampa 👉 https://t.co/Ehl4YlZ6UK pic.twitter.com/gTlAglTNwD — CONI (@Coninews) March 9, 2020



