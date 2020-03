Coronavirus, match di Champions a porte chiuse: c’è l’annuncio!

Dopo aver colpito la Serie A, l’emergenza coronavirus sbarca anche in Champions League. Una gara degli ottavi si giocherà a porte chiuse

Il mondo intero vive una fase delicata a causa del coronavirus, che è arrivato ormai in quasi tutte le nazioni. L’Italia è stata la prima colpita, ma piano piano si sta espandendo in tutta Europa e compromette anche lo svolgimento delle competizioni sportive. La Serie A sta variando il suo calendario ormai da tre settimane e l’impressione è quella che anche le altre nazioni possano prendere questi provvedimenti nei prossimi giorni. Intanto, nelle competizioni europee arrivano le prime conseguenze.

Coronavirus, PSG-Borussia Dortmund si gioca a porte chiuse

Dopo aver colpito la Serie A, l’emergenza coronavirus sbarca anche in Champions League. La notizia era nell’aria ma ora è diventata ufficiale: il ritorno tra PSG e Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse.

A stabilirlo è il Prefetto di Parigi a causa dell’enorme contagio che ha colpito anche la Francia. La gara si giocherà mercoledì alle ore 21 e i parigini dovranno cercare di ribaltare il 2-1 dell’andata senza il supporto del proprio pubblico.

In queste due settimane si giocheranno tantissime partite di Champions League ed Europa League in tutto il continente e probabilmente in molte nazioni si deciderà di giocare senza spettatori. Il fascino delle competizioni così importanti si perde, ma sembrerebbe l’unica soluzione per far andare avanti il calcio. Tutte le società, dunque, sanno che la fase che si vive è delicata e per questo sono d’accordo con qualsiasi decisione venga presa dalle autorità.

