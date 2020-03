Calciomercato Juventus, Sarri ha avuto ragione | La soluzione definitiva

Torna il sorriso in casa Juventus. I bianconeri vincono momentaneamente 2-0 sull’Inter: può fare a meno di due giocatori

Ancora una volta le scelte di Maurizio Sarri hanno lasciato un po’ tutti perplessi. L’allenatore della Juventus, però, ha avuto ragione con un centrocampo inedito con Ramsey e Matuidi interni e con Bentancur in cabina di regia. E sempre il centrocampista gallese ha trovato il gol del momentaneo uno a zero, seguito poi dalla perla di Dybala, appena entrato in campo.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Rabiot possono partire

In panchina si sono seduti per tutta la gara Pjanic e Rabiot, che potrebbero partire nella finestra estiva di calciomercato. I due calciatori bianconeri non rientrerebbero più nei piani della Juventus con la possibilità di vederli altrove nei prossimi mesi.

Un centrocampo inedito che è riuscito a muovere la palla velocemente, proprio come voleva Sarri già a partire dalla sfida d’andata contro il Lione. In quell’occasione l’allenatore toscano non si era etto soddisfatto di questa dinamica: in questi ultimi giorni ha potuto lavorare proprio per esaltare quest’aspetto.

Ora le gerarchie potrebbero cambiare definitivamente dopo che Pjanic e Rabiot sono stati impiegati costantemente da Sarri negli ultimi mesi.

