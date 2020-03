Calciomercato Inter, furto in Premier | Doppio colpo a sorpresa

Sempre attiva sul mercato l’Inter, avrebbe messo nel mirino due giovani del Manchester United: emissari nerazzurri inviati ad osservarli

Anche nei momenti cruciali della stagione, in cui il Coronavirus minaccia il campionato e gli impegni si accavallano, il lavoro di Beppe Marotta alla ricerca di nuovi innesti per la prossima stagione, continua incessante. Infatti l’Inter, oltre a puntare sui grandi campioni, avrebbe messo gli occhi anche su due giovani talenti del Manchester United, di cui uno ha già esordito con la squadra maggiore sia in Premier League che in Europa League.

Calciomercato Inter, due giovani nel mirino | Emissari in casa United

L’Inter, come tutte le grandi squadre, è continuamente alla ricerca di nuovi talenti da assicurarsi. Questa volta il mirino di Beppe Marotta sembrerebbe essersi posato su due talenti del Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun‘, i nerazzurri avrebbe inviato alcuni emissari ad osservare le prestazioni di Charlie Wellens e James Garner. Il primo, è un centrocampista classe 2002 che milita nello United Under19. Mentre il secondo, mediano classe 2001, gioca stabilmente nelle fila dell’Under 23 del Manchester e lo scorso 27 ottobre ha esordito in Premier League, anche se l’esordio assoluto con la maglia dei red devils era già avvenuto tre giorni prima nella gara di Europa League contro il Partizan.

Inter che quindi oltre ad acquistare grandi campioni, punta forte anche sulle giovani promesse. Per arrivare ai due giovani talenti che interessano però, i nerazzurri dovranno sicuramente superare la concorrenza di molte altre big europee che avranno messo gli occhi su di loro.

