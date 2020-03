Serie A, ombra coronavirus sullo scudetto | Scenario incredibile

L’emergenza Coronavirus porta il calcio italiano a riflettere su uno stop definitivo al campionato: qual’ora succedesse ecco quali sarebbero gli scenari

Il calcio italiano si trova in una situazione surreale, stadi chiusi e partite a rischio rinvio ogni settimana. Questo è l’impatto che ha avuto l’emergenza Coronavirus sulla nostra Serie A. Non potendo escludere nessuna opzione al momento, sono tanti gli interrogativi intorno all’assegnazione dello scudetto in caso di stop definitivo del campionato. Ecco quali sarebbero gli scenari possibili se la situazione d’emergenza portasse all’interruzione definitiva della Serie A.

Serie A, il Coronavirus minaccia il campionato: cosa potrebbe succedere in caso di stop

L’emergenza Coronavirus in Italia continua a minacciare il regolare svolgimento della Serie A. Dopo le partite rinviate e gli stadi a porte chiuse, come dichiara il presidente della FIGC ai microfoni di RaiSport: ”Non si può escludere lo stop al campionato”. Così i dubbi su cosa accadrebbe in caso di interruzione sono molti, sopratutto sull’assegnazione dello scudetto. In molti parlano di un ritorno alla classifica della ventiquattresima giornata, ultima giocata per intero, che porterebbe così la Juventus ad essere di nuovo campione d’Italia, la Lazio seconda ad un punto dai bianconeri.

Ma la realtà è che non esistono norme all’interno del regolamento all’interno della FIGC e della Lega Serie A, sull’assegnazione del trofeo in caso di interruzione del campionato. L’unico obbligo che avrebbe la federazione sarebbe nei confronti della UEFA, ovvero di comunicare quali sarebbe le squadre classificate alle competizioni europee. Uno dei possibili scenari quindi, potrebbe portare alla non assegnazione dello scudetto.

