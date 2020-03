Calciomercato Milan, decisione presa | Il difensore andrà via

Calciomercato Milan: dopo tre anni, si appresta a finire l’esperienza in rossonero di un difensore.

Il Milan sta preparando le prossime mosse di calciomercato e attualmente non sembra intenzionato a trattare i termini del rinnovo di contratto di uno dei suoi difensori. Si tratta di Mateo Musacchio, che dopo tre anni trascorsi a Milanello sembrerebbe esser giunta ai titoli di coda la sua esperienza in rossonero. Ha passato certamente momenti migliori il giocatore argentino, che era passato tra le fila del Diavolo per ben 18 milioni di euro nel 2017 dal Villarreal. Tutto l’ambiente è rimasto deluso dalle prestazioni del difensore, considerate anche le grandi attese nei suoi confronti dopo un esborso economico non indifferente. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e per lui starebbero preparando l’assalto alcuni club di Liga e di Premier League.

Calciomercato Milan: i motivi della partenza del giocatore

Dietro la decisione da parte del Milan di non rinnovargli il contratto, ci sarebbe l’insoddisfazione del giocatore, maturata nel corso degli ultimi tre anni. Dopo un investimento iniziale di 18 milioni di euro, il difensore non ha saputo ripagare le attese che c’erano su di lui.

Mateo Musacchio quindi si starebbe accingendo a lasciare il club rossonero. Su di lui potrebbero aprirsi le porte della Liga e della Premier League, dove alcune società sarebbero pronte ad accoglierlo. Adesso ci sono il danese Simon Kjaer, che ha portato esperienza alla squadra, e il giovane Matteo Gabbia, su cui Elliott e Gazidis sembrano intenzionati a voler puntare.

