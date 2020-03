Calciomercato Inter, sostituto Lautaro Martinez | Richiesta shock

Occasione per l’Inter per l’eventuale post Lautaro: si allontana la possibilità di rinnovo, ma la richiesta economica dell’attaccante è molto alta

In casa Inter è il primo nome per sostituire Lautaro Martinez in caso di cessione. Il club nerazzurro pensa seriamente a Pierre-Emerick Aubameyang per rafforzare il proprio attacco. Il giocatore del Gabon, cresciuto nelle giovanili del Milan, è il primo nome della lista della dirigenza interista nel caso Lautaro Martinez dovesse partire in estate, visto il grande interesse del Barcellona (e non solo) nei confronti dell’argentino.

Calciomercato Inter, Aubameyang non rinnova

Dall’Inghilterra arrivano notizie positive per la dirigenza nerazzurra. Il rinnovo di Aubameyang con l’Arsenal sembra davvero molto complesso. Il gabonese è sotto contratto sino a giugno 2021 con i Gunners, ma la firma appare davvero lontana, come riferisce il ‘Daily Mail’.

Più che per i progetti del club inglese, l’attaccante classe 1989 non ha ancora rinnovato il proprio accordo per via delle richieste giudicate eccessive dalla società londinese. Aubameyang avrebbe infatti chiesto uno stipendio da 350 mila euro a settimana, sostanzialmente 1,5 milioni al mese. Una cifra giudicata decisamente elevata dalla dirigenza inglese.

Calciomercato Inter, ostacolo stipendio

Sembra essere questo l’ostacolo maggiore relativo all’affare Aubameyang. L’attaccante nato in Francia sa che è il momento giusto per chiedere un compenso elevato, visti i 31 anni che compirà quest’anno. Per questo motivo tenterà di strappare un contratto decisamente ricco. E in questo senso la cifra da lui chiesta si discosta molto da quelli che sono i parametri nerazzurri, visto che andrebbe a guadagnare quasi il doppio rispetto a Lukaku ed Eriksen, i due più pagati della rosa interista.

Per questo motivo la richiesta economica del giocatore fatta all’Arsenal sembra rappresentare il vero ostacolo. Difficilmente il giocatore si allontanerà da quanto chiesto. Marotta ci pensa e lavora per trovare la giusta soluzione e le giuste carte per convincere l’attaccante.

