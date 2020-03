Calciomercato Inter, dalla Spagna il post Handanovic | Arrivano conferme

Arrivano conferme dall’Inghilterra per il post Handanovic tra i pali: l’Inter avrebbe puntato il portiere del Real, che può arrivare ad una condizione

L’Inter ha sicuramente uno dei suoi top player tra i pali. Infatti il portiere e capitano nerazzurro, Samir Handanovic, è sempre uno dei migliori in campo per la squadra interista da anni ormai. Ma i suoi quasi 36 anni fanno pensare la dirigenza nerazzurra ad iniziare a cercare un possibile erede. Come precedentemente anticipato, Beppe Marotta avrebbe messo gli occhi su Thibaut Courtois, attuale portiere del Real Madrid. Le conferme arriverebbero da ‘SunSport‘, secondo cui l’Inter potrebbe arrivare al portiere belga ad una condizione, che il Real Madrid riesca ad acquistare David De Gea dal Manchester United. Il ritorno in Spagna del portiere dello United lascerebbe via libera alla partenza di Courtois, sul quale potrebbero puntare i nerazzurri per sostituire il portiere sloveno. Intreccio di mercato che potrebbe portare a Milano un portiere di caratura internazionale, al momento valutato circa 60 milioni.

