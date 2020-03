Calciomercato Milan, UFFICIALE | Boban ai saluti

Ora è ufficiale: Zvonimir Boban lascia il Milan dopo esserci tornato da dirigente lo scorso giugno. Termina in anticipo l’avventura rossonera del croato

Il Milan vive un pieno caos societario intorno alle figure di Paolo Maldini e soprattutto Zvonimir Boban. Il Chief Football Officer croato è stato protagonista, suo malgrado nelle ultime settimane con tantissime speculazioni intorno al suo futuro lontano dai colori rossoneri. La notizia era nell’aria ormai da diversi giorni e oggi è arrivato anche il comunicato ufficiale del Milan che di fatto saluta Boban, arrivato al capolinea della sua avventura dirigenziale a Milanello: “AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale. ”

Calciomercato Milan, addio Boban: i contrasti con Gazidis

Il Milan e Boban separano quindi ufficialmente le proprie strade dopo il grosso vociferare dell’ultimo periodo. La società ha deciso di affidarsi a Gazidis, ad del club, che guiderà la prossima rivoluzione a tinte rossonere. Il tutto a partire dal nome del prossimo allenatore, pomo della discordia proprio con lo stesso Boban.

È infatti Ralf Rangnick la prima scelta di Gazidis in vista della prossima stagione a discapito di Stefano Pioli. Una mossa poco gradita all’ormai ex dirigente chiamato nel giugno del 2019 a risollevare insieme a Maldini le sorti della società che lo ha precocemente estromesso dai progetti futuri.

