Calciomercato Milan, si allontana il ritorno di Thiago Silva | La situazione

Milan, sembra sempre più complicato arrivare a Thiago Silva. La proprietà non sembra disposta ad investire e la sua priorità è il rinnovo con il Paris Saint-Germain

I tifosi del Milan hanno sognato di rivederli insieme dopo tanti anni, ma sembra che il sogno sia destinato a rimanere tale. Perché se da un lato Zlatan Ibrahimovic è sì tornato a Milanello, dall’altro non è affatto certo che lo svedese possa rinnovare il proprio contratto con i rossoneri. L’addio di Boban e l’arrivo di Rangnick, che sembra essere intenzionato a puntare su una squadra particolarmente giovane, sono due indizi che fanno pensare ad una mancata riconferma dello svedese.

Calciomercato Milan, si allontana Thiago Silva

Insieme ad Ibrahimovic i tifosi sognavano il ritorno di Thiago Silva a partire dall’estate. Ma il sogno sembra destinato a rimanere tale per due motivi. Ivan Gazidis ha deciso di puntare su Ralf Rangnick per la panchina e il tedesco sembra difficilmente intenzionato a volere in rosa giocatori a fine carriera.

Inoltre senza Maldini e Boban, sarà certamente più difficile convincere il brasiliano. Inoltre sembra che la priorità di Thiago Silva sia quella di rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain. Lo riferisce ‘L’Equipe’, che sottolinea come il difensore stia ancora sperando in un prolungamento per almeno una stagione.

Calciomercato Milan, Rangnick punta ai giovani

La testata francese sottolinea come il centrale classe 1984 voglia convincere Leonardo e la dirigenza a rinnovare il proprio accordo. Il problema maggiore consiste nell’elevato stipendio percepito dal giocatore: quasi 18 milioni di euro a stagione: decisamente troppo alto per un difensore di 35 anni. Anche per questa ragione l’ipotesi Thiago Silva sembra allontanarsi.

Rangnick, come detto, è intenzionato a puntare sui giovani e Gazidis, nel contempo, vuole notevolmente abbassare il monte ingaggi. Per questo motivo le possibilità di rivedere il brasiliano in rossonero sembrano ormai ridotte all’osso.

