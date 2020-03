Milan e Juventus | ‘Mago’ Raiola tra Donnarumma e Pogba | Lo scenario

La situazione di Donnarumma al Milan si fa sempre più precaria: Raiola potrebbe inserire il portiere in una girandola tra i pali sul mercato.

Le strade di Milan e Donnarumma potrebbero essere arrivate ad uno snodo cruciale: il portiere classe ’99 potrebbe essere oggetto di una maxi-operazione in estate. Il contratto di Donnarumma con i rossoneri scade fra soli 15 mesi e, al momento, non sembra esserci una trattativa in vista per il rinnovo. La mossa di Mino Raiola -procuratore del portiere- potrebbe essere quella di portarlo via da Milano in estate, in un maxi intreccio di mercato con Manchester United e Real Madrid.

Calciomercato Milan, Donnarumma a Manchester per liberare Pogba?

Il futuro di Donnarumma potrebbe essere legato a quello di David De Gea. Il portiere spagnolo non è più ben visto a Manchester e, come riporta il ‘Sun’, sarebbe oggetto delle attenzioni del Real Madrid. Gli spagnoli, sempre secondo il tabloid inglese, sarebbero disposti ad offrire 80 milioni di euro per portare De Gea a Madrid. Ed è proprio in questo scenario che si inserirebbe Mino Raiola: il celebre procuratore di origini italiane a Manchester ha ancora da farsi perdonare l’affaire Pogba. Il centrocampista francese, portato prima alla Juventus per poi tornare allo United per 120 milioni, sta creando grossi problemi. Così Raiola potrebbe aiutare il Manchester United trovandogli un nuovo numero ‘1’: Gigio Donnarumma. In questo modo sarebbero tutti contenti: Donnarumma allo United con il Milan che monetizzerebbe e Pogba che potrebbe essere libero di partire, destinazione Juventus.

In un’operazione da ‘porte girevoli’, quindi, De Gea potrebbe andare al Real Madrid con Donnarumma che finirebbe allo United. E Pogba, così, sarebbe libero di partire.

