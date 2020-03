Inter, via libera alla Juve per Icardi | Ad una condizione

Il futuro di Icardi resta un rebus. L’Inter, senza il riscatto del PSG, potrebbe essere costretta a cederlo alla Juventus per dare poi l’assalto all’obiettivo Werner

Il ballo delle punte sull’asse Juventus-Inter. Le due grandi rivali si sfideranno stasera nel big match all’Allianz Stadium, per un duello destinato comunque ad allargarsi sul mercato. Tanti gli obiettivi in comune, con gli ex ‘gemelli’ Paratici e Marotta pronti a sfidarsi a più riprese nella prossima finestra estiva della campagna trasferimenti.

E le strategie nel reparto offensivo possono regalare sorprese e incroci imprevedibili. Il futuro di Lautaro Martinez tiene banco all’Inter, con l’argentino corteggiatissimo dal Barcellona e dall’amico Messi. Il futuro del ‘Toro’ rimane incerto, con Suning che in caso di divorzio vorrebbe massimizzare la sua cessione valutando l’ex Racing intorno ai 150 milioni di euro. Cifra che il Barça avrebbe intenzione di coprire inserendo alcune contropartite gradite ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Icardi alla Juve: Werner la chiave

Anche il destino di Icardi resta un rebus, con il Paris Saint-Germain che non sarebbe convinto nel versare nelle casse interiste i 70 milioni pattuiti per il riscatto del centravanti. Uno scenario questo monitorato con attenzione dalla Juventus, che ha messo ‘Maurito’ in cima alla lista della spesa per rifondare il reparto offensivo nella prossima stagione. Higuain resta fortemente in bilico e qualche nube si addensa nuovamente pure sulla permanenza a Torino di Dybala.

Paratici, senza il riscatto del PSG, sarebbe costretto a trattare il trasferimento di Icardi con il nemico’ Marotta, ma un assist potrebbe arrivare dalla Germania. L’Inter in Bundesliga guarda infatti con interesse alla situazione di Werner, uno degli osservati speciali della dirigenza nerazzurra per rinforzare l’attacco. Il bomber teutonico ha una clausola di 60 milioni di euro, valutazione vicina ai 70 che chiede la società meneghina per Icardi. In mancanza di nuove offerte, l’Inter potrebbe essere costretta così a dare il via libera alla Juve per l’operazione Icardi e reinvestire l’assegno incassato per l’assalto a Werner, indipendentemente dal futuro di Lautaro. Occhio dunque a possibili sorprese sulla A4 Milano-Torino…

G.M.